CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Av. Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine yönelik hakaretler nedeniyle hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Kılıç, paylaşımında, "Haysiyetsiz troller ne benim ne de bir başka kadın siyasetçinin muhatabıdır. Asıl mücadelemiz, bu cinsiyetçi dili besleyen, koruyan ve kadınları siyasetten dışlamaya çalışan çürümüş düzene karşıdır. Bu troller, hakaret etme cüretini kendilerinde buluyorsa, bu denli pervasızlaştırılmışlarsa bunun sebebi, kirli siyaset anlayışının onlara açtığı alandır" ifadelerini kullandı.

Kılıç, paylaşımının devamında, "Bu şahıs hakkında hukuki süreci başlatıyorum. Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

GÜRSEL TEKİN'İN EKİBİNDEYDİ

Söz konusu paylaşımı yapan Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına 'giriş izni' verdiği isimler arasında yer alıyordu.

Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le isim benzerliği dikkat çeken Çelik için Eylül 2025'te "tedbirli ihraç" süreci başlatılmıştı.