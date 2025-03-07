Basındaki yarım asrı aşkın tecrübesiyle meslektaşlarına yol gösteren, “abilik” yapan duayen gazeteci Akbay, 7 Mart 2019’da aramızdan ayrılmıştı.

Gazetemizin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay için bugün, 6. ölüm yıldönümü nedeniyle Zincirlikuyu’daki kabri başında bir tören düzenlenecek.

Genç gazeteci Akbay daktilonun başında.

TUTKUYLA BAĞLIYDI

1939 yılında dünyaya gelen Ertuğrul Akbay, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini tamamladı.

Gazeteciliğe1965 yılında Hürriyet Gazetesi spor servisinde başladı. Ardından Günaydın Gazetesi’nde yurt dışı muhabiri olarak görev yaptı. Mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan Akbay, gece gündüz demeden çalışarak Türk basınının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

‘GÖLGE ADAM EFSANESİ’

Akbay, 1980’li yıllarda “Gölge Adam” adıyla yaptığı haberleriyle ününe ün kattı. Hollywood starlarından dünya liderlerine kadar birçok isme ulaştı. Gündem yaratan röportajlarda her zaman onun imzası vardı.

1985 yılında ‘’Gölge Adam’’ adıyla kendi gazetesini çıkarıp, iş dünyasındaki yolsuzlukları yazdı. 1989 yılında Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. “24 saat çalışan gazeteci” olarak tanınan Akbay için imkansız diye bir şey yoktu. Ulaşılması güç insanlara ulaştı. Yaptığı özel haberlerle sayısız ödül aldı.

Gazetemiz SÖZCÜ’nün kurucusu Burak Akbay’ın babası olan Ertuğrul Akbay, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2 Mart 2019 günü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırldı. Efsane gazeteci Akbay, 7 Mart 2019’da sabah saatlerinde hayata veda etti. Kendisini bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz...

Akbay’ın “Yaş 75 Yolun Yarısı” adlı kitabı öylesine ilgi gördü ki, her imza gününde uzun kuyruklar oluştu. Birçok ilde konferanslar vererek sağlık sırlarını paylaştı.

Sağlık sırlarını halkla paylaştı

Akbay’ın kaleme aldığı “Yaş 75 Yolun Yarısı” kitabı da ülke çapında büyük ilgi çekti. Akbay, sağlıklı yaşam sırlarını okurlarıyla paylaşmanın heyecanını yaşadığı kitabında yarım asıra yaklaşan gazetecilik anılarına da geniş yer verdi.

“Ben ne doktorum, ne diyetisyen, ne de spor hocasıyım… Ben bir kobayım” önsözüyle başlayan kitabında kendi deneyimlerini okurlarıyla paylaştı.

‘’Ben başardım, faydasını gördüm. Siz de yapabilirsiniz, bunun için özel bir yetenek gerekmiyor’’ diyen Akbay, her yaşta nasıl fit kalınacağının püf noktalarını tek tek açıkladı. Katıldığı televizyon programlarında verdiği bilgiler büyük ilgi çekti.

Her röportajı Türkiye’nin gündemi oldu

Meslektaşları tarafından “olmazı olur yapan gazeteci” olarak tanımlanan Ertuğrul Akbay’ın dilinde ‘imkansız’ kelimesinin karşılığı yoktu… 1976 yılında ABD seçimlerini izledi ve Başkan Ford’dan demeç almayı başardı. Meslek hayatı boyunca Celal Bayar’dan Süleyman Demirel’e, Bülent Ecevit’ten, Necmettin Erbakan’a, Turgut Özal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar birçok siyasetçiyle gündeme damga vuran röportajlar yaptı. Bu röportajlarında siyasi isimler bilinmeyenlerini hep O’na açıkladı. Sıra dışı fotoğraflarıyla da dikkat çeken her röportajı büyük bir ilgiyle okundu.

Demirel ile röportajda.

Türk basınına kendi tarzını getirdi

Ertuğrul Akbay, gazetecilik mesleğine adım attıktan kısa süre sonra farkını hissettirmeye başladı. Klasik gazetecilikten uzak, yepyeni bir anlayış getirdi, kendi özel tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kongo’daki Pigmeler’le ilgili yaptığı yazı dizisi çok ses getirdi. Hint fakirleri arasında aylarca birlikte yaşayıp izlenimlerini okurlarla paylaştı. Dünyada adım atmadık ülke bırakmadı.

Turgut Özal’la hem bilek güreşi hem röportaj.

Mesleğinden hayatı boyunca kopmadı

Ertuğrul Akbay, çok sevdiği mesleği gazeteciliğe ilk günkü heyecanla devam etti. SÖZCÜ’de de sağlıklı yaşama dair yazılarının yanı sıra spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleriyle de röportajlar yaptı.

Akbay, “Duyduğum sosyal sorumluluk nedeniyle tecrübelerimle elde ettiğim bilgileri, herkes yararlansın diye yazılı ve görsel medyada anlatmaya çalışıyorum” diyerek idealist kişiliğini yansıtıyordu.