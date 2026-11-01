Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan hırsızlık vakasında "pes" dedirten bir detay gün yüzüne çıktı. Olay, 8 Ekim tarihinde ilçeye bağlı Akasya Mahallesi’nde meydana geldi.

EVDEKİ SERVET BİR ANDA KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, Akasya Mahallesi'ndeki ikametine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler; piyasa değeri oldukça yüksek olan yaklaşık 200 gram ağırlığındaki 11 adet altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit parayı (toplam değeri yaklaşık 1 milyon 225 bin TL) çalarak kayıplara karıştı. Evdeki birikiminin yerinde olmadığını fark eden mağdur vatandaş, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek şikayette bulundu.

22 SAATLİK KAMERA KAYDI SIRRI ÇÖZDÜ

İhbar üzerine geniş çaplı inceleme başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çevre ve güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle izleyen ve sahada detaylı araştırmalar yürüten ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmada hırsızlık zanlılarının, ev sahibinin aynı iş yerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğu saptandı.

OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Kimlik ve adres tespitlerinin tamamlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin saklandıkları adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler N.N.H. ve M.A.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri devam eden zanlılar hakkında başlatılan adli tahkikat