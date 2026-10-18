Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak’ta bulunan bir ikamette gece saatlerinde şüpheli bir ölüm olayı meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki Osman Koçak ile birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen sevgilisi arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı.

GÖĞSÜNDEN BAKIÇLANARAK CAN VERDİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında yaşanan arbedede Osman Koçak göğsüne aldığı ağır bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli kadının ihbarı üzerine adrese vakit kaybetmeksizin sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Osman Koçak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI" İDDİASI

Olayın ardından polis ekiplerine verdiği ilk bilgide sevgilisi Osman Koçak’ın kendi kendini bıçakladığını iddia eden kadın, arbede esnasında parmağında oluşan kesik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan şüpheli kadın, cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Osman Koçak’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.