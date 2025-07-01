Frazier’in “Bu beklediğin kız mı?” sorusuna Rocky gülerek, “Öyle adamım, öyle,” yanıtını verdi. Ardından Rihanna’nın yeni animasyon filminde hayat verdiği ikonik karakter Şirine’yi temsil eden bir oyuncak figürü kameraya doğru tutarak “İşte burada, işte burada” diyerek cevabını yönlendirmeye çalıştı.

Frazier’in “Ne demek istediğimi biliyorsun!” demesi üzerine Rocky gülmeye devam etti. Çift, şu anda 3 yaşındaki RZA ve 22 aylık Riot’un ebeveyni ve bir kız bebek ailenin hoş bir yeni üyesi olacak gibi görünüyor.

Çift geçtiğimiz günlerde Paris Erkek Moda Haftası’na da katılarak en küçük oğulları Riot’u A$AP Rocky’nin AWGE defilesine getirdi. Rihanna, British Vogue’un TikTok’ta paylaştığı bir videoda Riot’u kucağında taşırken görüntülendi ve podyumun sonunda Rocky’nin Riot’u alarak yürüdüğü anlar dikkat çekti.

Rihanna ve Rocky, üçüncü çocuklarını beklediklerini Mayıs ayındaki 2025 Met Gala’da açıklamıştı. Çifte yakın bir kaynak, çiftin “ailelerini büyüttükleri için çok mutlu olduklarını” belirtmişti.

Kaynak, “Rihanna her zaman büyük bir aile istemişti, bu yüzden çok heyecanlı… Çocuklarına yakın yaşlarda bir kardeş vermeyi çok istediler ki birlikte büyüyüp yakın bir bağ kurabilsinler. Kendilerini çok şanslı hissediyorlar ve bu yeni dönem için çok minnettarlar” dedi.