Magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden Afra Saraçoğlu ile iş insanı Poyraz Yosmaoğlu'nun ilişkisi konuşulmaya devam ediyor. Çift, bu kez Arnavutköy'de akşam saatlerinde objektiflere yansıdı. Yosmaoğlu'nun otomobiliyle Saraçoğlu'nu evine bıraktığı sırada basın mensuplarının flaşları patlayınca ikili kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

''SONRA KONUŞALIM''

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kameraları fark eden Afra Saraçoğlu, yüzünü eliyle kapatarak görüntü vermemeye çalıştı. Muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bırakan oyuncu, "Arkadaşlar, daha sonra konuşalım." diyerek açıklama yapmayı erteledi.

BÖLGEDEN AYRILDI

Poyraz Yosmaoğlu da herhangi bir açıklama yapmadan aracını hareket ettirerek bölgeden ayrıldı. Kısa süreli karşılaşma, magazin gündeminde dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu, son dönemde birlikte görüntülenmeleriyle sık sık magazin haberlerine konu oluyor. Arnavutköy'deki bu son görüntü de çiftin ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı.