VENEDİK'TE MASALLARI ARATMAYAN KUTLAMA

Amerikalı ünlü yapımcı, tasarımcı ve koleksiyoner Stuart Parr, 60'ıncı yaşını Venedik'te düzenlenen özel bir partiyle kutladı. Organizasyon, Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel'de gerçekleştirildi.

Nevbahar Koç, Suzan Yılmaz, Baran Süzer, Loree Rodkin ve Goli Samii'nin de aralarında bulunduğu davetliler, renkli kostümleri ve maskeleriyle gecenin atmosferine eşlik etti. Konukların tercih ettiği sıra dışı görünümler, kutlamaya masalsı bir hava kattı.