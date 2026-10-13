Sosyetenin tanınan isimlerinden Özlem Önal, sevgilisi Stuart Parr için İtalya'nın Venedik kentinde görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. 2018 yılında aşk yaşamaya başlayan çiftin kutlaması, tarihi atmosferi ve davetlilerin tercih ettiği kostümlerle öne çıktı.
VENEDİK'TE MASALLARI ARATMAYAN KUTLAMA
Amerikalı ünlü yapımcı, tasarımcı ve koleksiyoner Stuart Parr, 60'ıncı yaşını Venedik'te düzenlenen özel bir partiyle kutladı. Organizasyon, Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel'de gerçekleştirildi.
Nevbahar Koç, Suzan Yılmaz, Baran Süzer, Loree Rodkin ve Goli Samii'nin de aralarında bulunduğu davetliler, renkli kostümleri ve maskeleriyle gecenin atmosferine eşlik etti. Konukların tercih ettiği sıra dışı görünümler, kutlamaya masalsı bir hava kattı.
Yerli ve yabancı katılımcılar öncesinde Venice'de şehir turu yaptı.
Baran Süzer kutlamaya Çek bir mankenle katıldı.
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2020'DE EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI
Özlem Önal ile Stuart Parr, 2018 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Önal, 2020 yılında İstanbul'da sevgilisinden evlenme teklifi almıştı. Çift, bu kez Parr'ın 60'ıncı yaş günü için Venedik'te düzenlenen görkemli kutlamayla gündeme geldi.
ÖZEL HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DAN
Özlem Önal'ın sevgilisinin doğum günü için hazırlıkları da öne çıktı. Önal'ın kuaförünü ve makyözünü İstanbul'dan Venedik'e götürdüğü, modacı Burcu Sedef'e ise geceye özel kıyafetler diktirdiği belirtildi.
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