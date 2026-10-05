Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu önünde bir araya gelen ilçe sakinleri, Gökçe Alkan’ın öldürülmesine tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Türk bayrakları ve genç kızın fotoğraflarını taşıyan kalabalık, yürüyüş boyunca “Gökçeler ölmesin” sloganları atarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi. ANNE AKAN: ADALET İSTİYORUM Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından Gökçe Alkan’ın annesi Zeynep Alkan açıklama yaptı. Kızının ölümünün ardından büyük acı yaşayan Alkan, “Ben annesiyim. Bütün Gökçelere, bütün kızlara adalet istiyorum. Benim yaşadığımı hiçbir anne yaşamasın” dedi. AİLEDEN EN AĞIR CEZA TALEBİ Gökçe Alkan’ın dayısı Gökhan Akbay ise olayın şüphelisi Mustafa B.’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Şüphelinin tedavi gördüğünü belirten Akbay, “Şu anda cezaevinde değil, ufak sıyrıkları yüzünden hastanede. Hastanede kendim gördüm. En kısa sürede adalet istiyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddete karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Akbay, açıklamasında idam ve kısas gibi cezalandırma yöntemlerinin uygulanması yönündeki görüşlerini de dile getirdi. Yürüyüş, öldürülen kadınların anısına gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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