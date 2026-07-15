Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayı, bir kadının daha yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Orhaniye Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında Niyazi Bahçe ile sevgilisi Sevil Işıktekin (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Niyazi Bahçe, Sevil Işıktekin'i feci şekilde darp etti.

Çevre sakinlerinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine hızla sağlık ve emniyet birimleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Sevil Işıktekin, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen ertesi gün öğle saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Niyazi Bahçe, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABUTUNU KADINLAR OMUZLADI

Hayatını kaybeden Sevil Işıktekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak Menteşe Kurşunlu Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Işıktekin’in aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, hayatının baharında şiddet kurbanı olan Sevil Işıktekin'in tabutu, kadınlar tarafından omuzlanarak cenaze aracına kadar taşındı. Işıktekin'in cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.