Olay, 21 Mart günü saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Gemlik yönüne ilerleyen 16 KCJ 99 plakalı hafif ticari araçta kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Durdurulan aracın sürücüsü Meryem Altaş, ekiplere “Silah var” diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada aracın arka kapısından çıkan Berat Ilgar, tabancayla Altaş’ı göğsünden vurdu. Silahını polislere doğrultan Ilgar, ekipler tarafından belinden ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hastaneye kaldırılan Meryem Altaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hakkında 3 suç kaydı bulunduğu belirtilen Ilgar, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sanık: “Sakin kalmak için çok uğraştım”

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Berat Ilgar Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Meryem Altaş’ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunmasında Meryem Altaş ile bir gazinoda tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlatan Ilgar, birkaç kez ayrılıp barıştıklarını söyledi. Son dönemde aralarının iyi olmadığını belirten sanık, görüşmek için buluşmayı kendisinin teklif ettiğini ifade etti.

Ilgar, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıldığımız süreçlerde rahatsız etmedim. Kendi gelip barıştı. Pişman olduğunu söyledi. Son zamanlarda aramız iyi değildi. Kendisiyle bu konuyu görüşmek üzere buluşma teklif ettim. Meryem de kendi geldi. Ben ayrılmak isterse ayrılabileceğini söyledim. Kendisinin psikolojisinin iyi olmadığını belirterek sürekli bana küfretti. Ben de belimde silah olduğunu, sinirlenmeye başladığımı söyledim. Benzin istasyonuna geldiğimizde tartışmaya başladık. Ben iyice sinirlenince uzaklaşmak için onun aracına bindim. O da bindi. Sakin kalmak için çok uğraştım.”

“Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum”

Olay sırasında silahın karnının üzerinde olduğunu öne süren Ilgar, Meryem Altaş’ın silahı alarak arka koltuğa attığını ve polislere uyarıda bulunduğunu iddia etti.

Sanık, “O sırada çevrede polisler vardı. Silahı alıp arka koltuğa attı ve polislere doğru ‘Silahı var’ dedi. Ben de silahı almak için arka koltuğa geçtim. Sürekli küfürler ediyordu. Dayanamadım. 9 aydır uyumuyorum. Sürekli vicdan azabı çekiyorum. Normalde şiddet yanlısı değilim. Meryem’e kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum” diye konuştu.

Benzin istasyonundayken silahı olduğunu söylediğini ve polis çağrılmasını istediğini ileri süren Ilgar, “Kendisi beni tuttu. Eğer gitseydim böyle bir olay yaşanmayacaktı” ifadelerini kullandı.

“Cezaevinde 30 kilo verdim”

Tutuklu bulunduğu R tipi cezaevindeki sağlık durumuna da değinen Ilgar, cezaevinde 30 kilo verdiğini öne sürdü.

Sanık, “Cezaevinde 30 kilo verdim. Sağlık durumum iyi gitmiyor. Sağlıklı beslenemiyorum. Temel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum. Cezaevinde bir hasta bakıcı var. Bazen ihtiyaçlarımın karşılanması saatler alıyor. Tedavi edilmek istiyorum” dedi.

Maktulün kardeşi: “Sanık ablamı bilerek çağırdı”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Meryem Altaş’ın kardeşi Sümeyra Altaş, sanığın olay günü ablasını ısrarla aradığını ve görüşmek üzere evden çıkmasını sağladığını söyledi.

Ablasına daha sonra ulaşamadığını belirten Sümeyra Altaş, sanığı aradığında kendisine işlerinin henüz bitmediğinin söylendiğini ifade etti.

Altaş, “Sanık ablamı bilerek çağırdı. Planlayarak öldürdüğünü düşünüyorum. Şikâyetçiyim” diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

Olay yerine müdahale eden polis memurlarının da tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik raporların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Mahkeme, sanık Berat Ilgar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianamede sanık hakkında “kasten öldürme” ve “kadına karşı kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.