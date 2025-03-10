Amerikalı YouTuber Yardy'nin, sevgilisi Jade ve sevgilisinin annesi Dani ile üçlü ilişki yaşayıp ikisinin de hamile olduğunu duyurması, sosyal medyada yoğun tepkilere sebep oldu. Ancak fenomen, gelen tepkilerin ardından yüz binlerce kez izlenen bu videonun aslında kurgu olduğunu itiraf etti. Yine de Jade ve Dani ile birlikte yaşadığı üçlü ilişkinin tamamen gerçek olduğunu savundu.

"ÜÇLÜ İLİŞKİMİZ TAMAMEN GERÇEK"

Jade'in TikTok'ta paylaştığı, "Annem ve ben aynı adamdan iki hafta arayla bebek bekliyoruz" notuyla yayınlanan video, sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı, bu durumu "iğrenç" ve "ahlak dışı" olarak değerlendirdi.

Bazı takipçiler ise Jade ve annesinin OnlyFans içerik üreticileri olduklarını hatırlatarak videonun yalnızca ilgi çekmek için yapıldığını savundu. Ancak fenomen Nick Yardy, şunları söyledi: "Videodaki hamilelik haberi kurgu, gerçek değil. Ancak üçlü ilişkimiz tamamen gerçek."

SIRAYLA BULUŞUP RANDEVULAŞIYORLAR!

Yardy'nin açıklamalarına göre sevgilisi Jade ile yaşadığı ilişki sorunlu bir döneme girince anne Dani'den yardım istediler. Dani, çiftin ilişkisinin daha iyi olması için başka bir kadını aralarına katmalarını önerdi. Ancak Yardy, bu kişinin bizzat Jade'in annesi olması gerektiğini söyledi ve Jade de bunu kabul etti. Şu an için anne-kızın Yardy ile sırayla buluştuğu ve randevulara çıktığı iddia ediliyor.