Olay, saat 17.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hamza Berk Ö. (26), ev arkadaşı Yağız Bilik’i yatağında hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

EV ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Hamza Berk Ö., dün gece ters dubleks evlerinin üst katında kız arkadaşı D.Ç.P. (23) ile vakit geçirdiklerini anlattı.

Hamza Berk Ö.’nün ifadesine göre Yağız Bilik saat 04.00 sıralarında eve alkollü şekilde geldi. Bilik’in bilinen bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten ev arkadaşı, 25 yaşındaki gencin yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını söyledi.

Hamza Berk Ö. ayrıca Bilik’in eski sevgilisiyle yakın arkadaş olduğunu, bu durum nedeniyle bir süredir aralarının iyi olmadığını ifade etti.

CENAZE ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Yağız Bilik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcının talimatıyla evde bulunan Hamza Berk Ö. ile kız arkadaşı D.Ç.P.’nin tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Yağız Bilik’in, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan daha önce bir emniyet kaydının bulunduğu öğrenildi.