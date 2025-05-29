Kütahya'da sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen 35 yaşındaki H.N.Ö. isimli kadın, bir süre alkol aldıktan sonra evde bulunan 67 yaşındaki annesi F.Ö.’yü bıçakla rehin aldı. Polisin kapıyı kırarak girdiği evde H.N.Ö. etkisiz hale getirilirken, F.Ö. ve kendilerini mutfağa kilitleyen şüphelinin ablasının 2 kızı polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Zafertepe Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi’ndeki bir apartman dairesinden gelen kavga sesleri üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine şüpheli H.N.Ö'nün oturduğu daireye gelen polis ekiplerine kapıyı açmadı. Polis, ikazlarına uymayarak kapıyı açmayan, alkollü olan ve sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen H.N.Ö.’nün ‘Bunları öldürdükten sonra kapıyı açacağım’ demesi üzerine harekete geçti.

Savcılık talimatıyla kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheli H.N.Ö.’yü etkisiz hale getirdi. Şüpheli H.N.Ö.’nün rehin aldığı annesi F.Ö. ve kendilerini mutfağa kilitleyen şüphelinin ablasının kızları 15 yaşındaki B.S.S. ve 17 yaşındaki B.S.S. polis ekiplerince kurtarıldı. Gözaltına alınan H.N.Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüpheli H.N.Ö.’nün tehdit, kasten yaralama, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, güveni kötüye kullanma ile dolandırıcılık gibi suçlardan 8 farklı sabıkası olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor..