Çin'in Henan eyaletinde yaşayan bir kadın, doğum ve regl sancılarını hissettirmek için erkek arkadaşının midesine üç saat boyunca elektrik verdi. Ancak kadının bu deneyi, pek de beklediği gibi sonuçlanmadı...

AİLE TAVSİYESİ FELAKETE YOL AÇTI

Kadın, ailesinin tavsiyesi üzerine sevgilisini evlilik öncesinde doğum sancısı simülasyonuna götürmeye karar verdi. Erkek arkadaşı da bunu kabul edince çift, regl ve doğum sancısını taklit eden kas uyarıcı elektrotların bağlandığı bir merkeze gitti.

Kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ilk 90 dakika boyunca cihazın gücünü kademeli olarak artırdığını belirtti. Erkek arkadaşı 8. seviyede bağırmaya ve kıvranmaya başladı ancak kadın şiddeti daha da artırarak 12. seviyeye kadar çıkardı. Bu noktada adam şiddetli nefes alıyor, ter içinde kalıyor, küfrediyor ve ağlıyordu. Tam 90 dakika boyunca 12. seviyede kalan adam, simülasyon sona erdiğinde yere yığıldı ve karnı 'tahta gibi sert' hale geldi.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Adam eve döndüğünde şiddetli kusmaya başladı ve gece boyunca dayanılmaz karın ağrıları çekti. Bir hafta içinde durumu daha da kötüleşti ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, bağırsaklarının bir kısmının kangren olduğunu tespit etti ve acil ameliyatla bir bölümünü almak zorunda kaldılar.

DÜĞÜN İPTAL, AİLEDEN SERT TEPKİ

Genç adamın annesi, oğlunun bu kadar ağır bir 'işkenceye' maruz kalmasına öfkelenerek düğünü iptal etti. Öfkeli anne, gelin adayının hastaneye gelmesini yasakladı ve onu dava etmekle tehdit etti. Kadın ise başına gelenleri sosyal medyada paylaşarak destek aramaya çalıştı ancak destek yerine kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı...