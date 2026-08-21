DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL
2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda evliliğini noktaladı. Ayrılığın ardından fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir ilişkiye başlayan Yazıcı, sevgilisiyle birlikte Karadeniz’e gitti. Oyuncu, bölgedeki tatilinden renkli ve romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı.
AŞKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Boşanmasının ardından özel hayatında yeni bir sayfa açan İpek Filiz Yazıcı, İhsan Taha Torğut ile birlikte çekilen romantik bir fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini duyurmuştu.
İlişkilerini sürdüren çift, bu kez rotasını Karadeniz’e çevirdi. Yazıcı, sevgilisiyle çıktığı geziden doğayla iç içe anlarını takipçileriyle paylaştı.
“AYI GÖRME UMUDUYLA ÇIKTIĞIMIZ YOLDA...”
Karadeniz tatilinden çok sayıda kare paylaşan 24 yaşındaki oyuncu, gezisini esprili ifadelerle anlattı.
Yazıcı paylaşımında; gördükleri manzaralara inanamadıklarını, gülmekten çene kaslarının yorulduğunu, yöresel lezzetleri denediklerini ve çok güzel sofralara konuk olduklarını söyledi.
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Oyuncu ayrıca ayı görme umuduyla çıktıkları yolda büyük kurbağalarla karşılaştıklarını, sütlacın üzerine kadayıfı da denediklerini ve muhlama ile kuymağın farkını öğrendiklerini belirtti.
ERTELEDİKLERİ KARADENİZ TURUNU YAPTILAR
İpek Filiz Yazıcı, paylaşımının sonunda her yaz yapmayı planladıkları ancak sürekli erteledikleri Karadeniz turunu sonunda gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Sevgilisi İhsan Taha Torğut ile birlikte doğayla iç içe vakit geçiren Yazıcı’nın romantik pozları da sosyal medya hesabından takipçileriyle buluştu.
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