Ordu'nun Ünye ilçesinde 19 yaşındaki K.E.K.'yi bıçakla yaralayan şüpheli İlkay Baş, teslim olmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, 25 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Liseler Mahallesi Veteriner mevkisinde meydana geldi. İlkay Baş ile eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.E.K. arasında tartışma çıktı. Baş, tartışma sırasında genç kadını boyun, karın ve kasık bölgelerinden bıçaklayıp kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı K.E.K.'yi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaydan bir gün sonra Çaybaşı Emniyet Amirliği'ne giderek teslim olan Baş, Ünye Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İşlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.