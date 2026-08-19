2020 yılının Haziran ayında kamuoyuna yansıyan ve magazin gündemini sarsan olaylar zinciri, tarafların karşılıklı suçlamalarıyla yargıya taşınmıştı. Deniz Bulutsuz’un fiziksel şiddet iddialarına karşılık, Ozan Güven de kendisinin mağdur olduğunu öne sürerek şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde açılan davada, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Haziran 2025'te nihai kararını açıkladı:

Ozan Güven Hakkındaki Karar: Mahkeme, olayda kullanılan abajuru "silah" niteliğinde kabul ederek ünlü oyuncuyu "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti. Hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamalarından ise beraatine karar verildi.

Deniz Bulutsuz Hakkındaki Karar: Bulutsuz, hakkında açılan "basit yaralama" davasından beraat etti.

İstinaf Süreci: Yerel mahkemenin kararını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ekim 2025'te itirazları reddederek verilen cezayı hukuka uygun buldu ve mahkûmiyet kararını kesinleştirdi.

"Haksızlığa Uğradığım Duygusunu Hazmedemedi"

Adli sürecin tamamlanmasının ardından katıldığı bir televizyon programında içini döken Ozan Güven, yaşananların sadece kendisini değil, ailesini de derinden sarstığını dile getirdi. Olayların patlak vermesinden kısa bir süre sonra, 2021 yılında annesine Alzheimer teşhisi konulduğunu açıklayan ünlü oyuncu, bu sağlık krizinin arka planındaki ruhsal çöküntüye dikkat çekti.

"Annem beni çok iyi tanır. Yaşadıklarımı ve haksızlığa uğradığım duygusunu bir türlü hazmedemedi. Mahkemenin seyrini ve ortaya çıkan sonucu zihninde idrak edemedikçe hastalığı hızla ilerledi."

Yürek Burkan İtiraf: "Zihni Unutmayı Seçti"

İnsan beyninin karmaşık yapısına işaret eden ve annesinin rahatsızlığı ile kendi yaşadığı ağır travma arasında bağ kuran Güven, ifadeleriyle dikkat çekti. Annesinin yaşadığı zihinsel kaybın travmatik bir kaçış olabileceğini imal eden oyuncu, şu duygusal değerlendirmede bulundu: