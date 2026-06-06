İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya Mahallesi'nde 29 Mayıs Cuma günü saat 15.26 sıralarında acı bir boğulma vakası yaşandı. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde serinlemek için cankurtaran bulunmayan bir halk plajını tercih eden 19 yaşındaki Ayşe S., denize girdikten bir süre sonra dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Kız arkadaşının denizde çırpındığını ve yardım istediğini fark eden 19 yaşındaki Fırat Bilgin, Ayşe S.'yi kurtarmak amacıyla hiç düşünmeden suya atladı. Ancak dalgalı ve akıntılı denizde Bilgin de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle her iki genç de güçlükle sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
DÖRT GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen iki genç, acil serviste tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde dört gün boyunca yaşam mücadelesi veren Fırat Bilgin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşe S.'nin ise hastanedeki tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden genç Fırat Bilgin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilgin’in cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kulaksız Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.