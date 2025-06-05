Oyuncu Bestemsu Özdemir, konuk olduğu programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2,5 yıl önce yaşadığı bir ihanetin kendisi için derin bir travma yarattığını belirten Özdemir, o anları anlattı.

Bir dönem birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrı oldukları sırada barışma aşamasına geldiklerini söyleyen Özdemir, o gün yaşananları şöyle özetledi:

“Ayrıydık, sabah barışmaya gelecekti. O gün ilk defa konuşmuştuk. ‘Ben sabah eve gelmek istiyorum’ dedi. Sabah saat üçte arkadaşım beni aradı, sevgilimin bir otelin önünde olduğunu görmüş. ‘Hadi ne işiniz var orada, bize gelin’ dedi. Ben de ‘Evdeyim’ dedim.

Otele gittim, ‘Burada yok’ dediler. Ama ben orayı çok iyi bilirim; iki sezon ‘Kara Para Aşk’ çektim, her köşesini tanırım. Hemen otoparka indim, arabayı onun aracının yanına çektim. Sonra resepsiyona, ‘Söyleyin insin’ dedim. Yarım saat sonra indi. Ben de sadece ‘Göreceğimi gördüm, teşekkür ederim’ dedim. Tek başındaydı, yukarı çıkmaya cesaretim yoktu. Kendime böyle bir travma yaşatamazdım.”

ALDATILDIĞI KİŞİ TANIDIK ÇIKTI

İhaneti gerçekleştiren kadının da tanıdık biri olduğunu açıklayan oyuncu, iki tarafın da yaklaşık bir yıldır tanıdığı bir kişi olduğunu belirtti.

“Tanıdığım biri çıktı. İkimizin de bir senedir tanıdığı bir kişi. O benden önce tanışmış, ben ise bir iş vesilesiyle. Sonra o kız çıktı karşıma. O gün benim için her şey bitti.”

Yaklaşık iki buçuk yıl süren bir ilişki yaşadıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir, eski sevgilisinin kim olduğunu ise açıklamadı.