Sosyal medyada sevgilisini takipten çıkmasıyla dikkat çeken Yörük hakkında kısa sürede ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İkilinin evlilik hazırlığında olduğu bilinirken, bu hamle şaşkınlık yarattı.

TAKİPTEN ÇIKTI, ''ELİM ÇARPTI'' DEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Yörük, durumun bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, “Elim çarpmış herhalde, setteyken fark etmedim” ifadelerini kullandı.

''KENDİ KENDİNE YAPIYOR''

Katıldığı bir etkinlikte de konuşan Yörük, “Birkaç arkadaşımı da takipten çıkmış, kendi kendine yapıyor. Sebebini ben de bilmiyorum” dedi.





''LİSELİ DEĞİLİZ''

Ayrılık iddialarını kesin bir dille reddeden oyuncu, “Biz çocuk değiliz. Tartışıp takipten çıkma gibi bir durum yok. O fikri unutsunlar, liseli değiliz, ilişkimizin o zamanlarını çoktan geçtik.” sözleriyle son noktayı koydu.