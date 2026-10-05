Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi’nde 2 Ekim gecesi meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Özhan Öztürk sevgilisi S.K.'nin bulunduğu 6 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay gecesi kadının eski kocası M.A.Ç.'nin eve gelmesi üzerine Öztürk'ün panikleyerek pencereye çıktığı ve dengesini kaybedip beton zemine düştüğü iddia edilmişti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk’ün cansız bedeni toprağa verilirken, emniyet güçleri sevgilisi S.K. ile kadının eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Öztürk'ün kendisinin düştüğünü savunsa da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACILI EŞTEN ŞOK İDDİA: "TAKINTILI ŞEKİLDE PEŞİNDEYDİ, KOCAMI ATTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Şüphelilerin tutuklanmasının ardından konuşan Özhan Öztürk'ün birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Özgül Koca, olayın kazadan ziyade bir cinayet olduğunu iddia etti. S.K.'nin yıllardır eşini takıntı haline getirdiğini söyleyen Koca, olayın perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Eşim 'Okeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Kadın daha sonra eşimi arayıp 'Çocuğum rahatsız, gel birlikte hastaneye götürelim' diyerek duygu sömürüsüyle eve çağırmış. Benim kocamın hiçbir şeyden korkusu yoktu. Pencereden atlayacak bir adam kesinlikle değildi. Bu kişilerin kocamı alıp aşağı sırtüstü attıklarını düşünüyorum."

"YETKİLİLERDEN OLAYIN NETLEŞMESİNİ İSTİYORUM"

Eşinin takıntılı bir plana kurban gittiğini öne süren acılı kadın, "Kadın sürekli eşime 'Eşinden boşan, bana gel' diyordu ama eşim beni çok sevdiği için asla bırakmadı. Belki başka bir planı vardı ama eşim öldürüldü. Yetkililerden bu olayın netleşmesini ve kocamın katillerinin gün yüzüne çıkmasını istiyorum" diyerek adalet çağrısında bulundu.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.