Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir gündemi meşgul eden Mehmet Çabuk dosyasında 10 yıl sonra şoke eden bir cinayet itirafı geldi. 2016 yılında 27 yaşındayken şüpheli şekilde ortadan kaybolan bir çocuk babası Mehmet Çabuk’un kayboluşunun arkasındaki karanlık perde aralandı. İlknur Düzgün, sevgilisinin kocasını öldürdüğünü iddia ederken, gömdükleri yerde düğün yaptıklarını itiraf etti.

MEHMET ÇABUK OLAYI NEDİR?

Aynur Çabuk'un, 10 yıldır haber alamadığı oğlu Mehmet Çabuk'u aramak amacıyla Müge Anlı’ya başvurmasıyla süreç başladı. Olayı araştıran ekipler, Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ve şu an evli olduğu İbrahim Ozan Düzgün üzerine yoğunlaştı. İncelemelerde, çok sayıda suçtan kesinleşmiş cezası bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün, polise yakalanmamak için yıllarca kayıp Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı deşifre edildi.

CANLI YAYIN ÇIKIŞI GÖZALTI VE CEZAEVİNDEN GELEN İTİRAF

Programda sık sık çelişkili ifadeler veren ve günlerce suskunluğunu koruyan eski eş İlknur Düzgün, canlı yayında cinayetin Osmaniye'de işlendiğini iddia etti. İtirafın ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İlknur Düzgün’ü stüdyodan, annesi Selma Düzgün’ü ise kaldığı otelden alarak gözaltına aldı.

Eşinin açıklamalarının ardından cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün de suçunu itiraf etti. Düzgün savcılık ifadesinde; 26 Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, ertesi gün çıkan tartışmada Mehmet Çabuk’un başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü beyan etti.

CENAZENİN ÜZERİNDE DÜĞÜN YAPIP DOMUZ BESLEMİŞLER

İtirafın ardından polis ekipleri, sanığın yer göstermesi üzerine evin bahçesinde kemiklerin bulunması için kazı çalışması başlattı. Soruşturmada kan donduran bir detay daha ortaya çıktı; şüphelilerin cinayetten günler sonra Mehmet Çabuk'un gömüldüğü bahçede düğün organize ettikleri anlaşıldı.

Öte yandan yayına bağlanan bir tanık, cesedin kokusunu bastırmak amacıyla bahçeye beton döküldüğünü ve üzerinde domuz beslendiğini öne sürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.