Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeşilçam esintili dizi Haysiyet için final kararı alındı. Düşük reklam gelirleri ve yaşanan bütçe sorunları nedeniyle yapımın 13. bölümüyle izleyiciye veda edeceği öğrenildi.

Başrollerinde Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün yer aldığı diziye Simay'ın eski sevgilisi karakteriyle katılan Emin Günenç, final kararıyla ilgili sessizliğini bozdu.

“ANLAM VEREMEDİK”

Final kararının arkasında reklam gelirleriyle ilgili sorunların bulunduğunu belirten Günenç, ekibin bütçe konusunda ilk indirime giden taraf olduğunu söyledi.

Dizinin reyting performansına da dikkat çeken oyuncu, kendilerinden daha düşük reyting alan yapımların yayın hayatına devam ettiğini belirterek alınan karara anlam veremediklerini dile getirdi.







KEREM ALIŞIK'TAN HAYSİYET'E VEDA

Kerem Alışık, Haysiyet dizisinin finaliyle ilgili setten yaptığı paylaşımla açıklamada bulundu. Setin son gününde pasta kesilirken çekilen fotoğrafı hikâyesine ekleyen Alışık, dizinin arkasındaki emeğe ve izleyicilere teşekkür etti.

Alışık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



''Haysiyet'i haysiyetiyle bitiriyoruz. Gönlümüzün yarısı güneşte solmuş bir gül hüznünde. Yarısı ise kuru toprakta açmış bir gül tesellisinde... Aldığı reyting oranları, çabaları, istekleri, fedakarlıkları ile böylesi ciddi bir kriz ortamında Haysiyet'i Haysiyet yapan mücadeleye ve zihniyete tüm ekip ve oyuncu arkadaşlarıma, senaristlerimize yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Veda etmiyoruz, aslında çünkü veda gözle sevenlerin işi, gönül ile sevenler veda etmezler.''

ELİFCAN ONGURLAR'DAN SETİN SON GÜNÜ PAYLAŞIMI

Dizide Suzan karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar da rol arkadaşı Asir Gündoğdu'nun setin son gününde ziyarete geldiği anlara ait fotoğrafları paylaştı. Gündoğdu, dizide karakterinin hayatını kaybetmesiyle projeden ayrılmıştı.

YAYIN GÜNÜNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan final kararıyla gündeme gelen Haysiyet'in yayın takviminde de değişikliğe gidildi.

Daha önce salı akşamları ekrana gelen dizi, yeni yayın döneminde perşembe günleri izleyiciyle buluşacak. Değişiklik, dizinin yayımlanan yeni bölüm fragmanında da duyuruldu.