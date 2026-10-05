Başrollerinde Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine’nin yer aldığı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, üçüncü bölüm final sahnesiyle gündeme geldi.

Oğluna kavuşmak için çabalayan Leyla, beklemediği bir teklifle karşı karşıya kaldı. Ceyhun, yanında getirdiği para dolu çantayı Leyla’ya vererek ona yardım edebileceğini söyledi. Ancak Ceyhun’un yardım karşılığında istediği şey Leyla’yı adeta donup bıraktı.

“Benimle bir gece...”

Ceyhun, Leyla’ya yardım etmesinin şartını “Benimle bir gece...” sözleriyle açıkladı. Teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Leyla ne diyeceğini bilemezken, o sırada bağ evine gelen Kenan da yaşananlara tanık oldu.

Ceyhun’un Leyla’ya yaptığı teklifin Kenan tarafından da duyulmasıyla birlikte üç karakterin karşı karşıya kaldığı gerilimli sahne bölüm finaline damga vurdu.

Ceyhun’dan dikkat çeken itiraf

Dizinin yayınlanan 4’üncü bölüm fragmanında ise Ceyhun’un Leyla’ya yönelik duygularına dair dikkat çeken bir itiraf yer aldı.

Ceyhun’un “Ben, Leyla’ya aşık oldum” sözleri, hikâyedeki dengelerin değişeceğinin sinyalini verdi. Ceyhun’un Leyla’ya karşı hislerinin, çocukluk arkadaşı Kenan ile ilişkisini nasıl etkileyeceği yeni bölümde yanıt bulacak.

Leyla’nın kararı merak konusu

Üçüncü bölümün olaylı finalinin ardından gözler Leyla’nın vereceği karara çevrildi. Ceyhun’un teklifine nasıl karşılık vereceği ve Kenan’ın yaşananlar karşısındaki tavrının ne olacağı, dizinin yeni bölümünde izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.