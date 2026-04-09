Televizyonun en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizide sezon finali için geri sayım başladı. Yayın tarihi netleşirken, hikâyeye dahil olacak yeni karakter ve olası ayrılıklar şimdiden merak konusu oldu.

MAYIS'TA SEZON FİNALİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Özgür Sevimli’nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin, planlanan takvime göre 22 Mayıs’ta yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor.

''ASAF GELİYOR''

Sezon finaline yaklaşılırken dizide yaşanacak ayrılıkların yanı sıra yeni gelişmeler de dikkat çekiyor. Hikâyeye dahil olacak “Asaf” karakterinin, Başak’ın kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

136. bölüm itibarıyla diziye katılması planlanan karakterin, yeni sezonda da hikâyede yer alması hedefleniyor. Rol için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, dizinin sezon finaline nasıl bir hikâyeyle gideceği merak ediliyor.





Dizinin son bölümünde olaylar iyice karıştı. Kızının gözaltına alınmasından Emir’i sorumlu tutan Kıvılcım, Çimen’i de yanına alarak yeni bir cephe açtı. Ünallar’ın köşkünde yaşamaya başlayan Emir ise iflasının arkasında Fatih’in olduğunu söyleyince ortam bir anda gerildi ve yeni bir krizin fitili ateşlendi. Öte yandan Abdullah’ın, Salkım’a destek verip üvey oğlunu şirkette işe alması, Emir ile Fatih arasındaki tansiyonu daha da yükseltecek gelişmelerin habercisi oldu.

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzası ve yapımcı Faruk Turgut öncülüğünde izleyiciyle buluşmaya devam ederken; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak gibi güçlü isimleri bir araya getiriyor.