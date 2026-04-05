Altı sezondur cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı, 216. bölümüyle izleyiciyi üzecek bir gelişmeye sahne oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taylan Kaya karakteriyle ekrana renk katan Bülent Şakrak, diziden ayrılma kararı aldı.

ŞAKRAK CEM YILMAZ'IN PROJESİNDE

Şakrak, aynı zamanda kendi yazıp yönettiği tek kişilik oyunu Canbaz ile sahnede olmayı sürdürecek ve yaz aylarında Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. 4 G.O.R.A. projesinde rol alacak. İzleyiciler, Taylan Kaya’nın dizideki hikâyesinin nasıl son bulacağını merakla bekliyor.





212. bölümüyle ekrana gelen dizi sonrasında oyuncu değişiklikleri haberleri sosyal medyada da dikkat çekti.