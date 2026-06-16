Sırbistan’ın batı bölgesinde, 20 Haziran civarında başlaması öngörülen ahududu hasat dönemi öncesinde üreticiler ciddi bir iş gücü kriziyle karşı karşıya. Bu yıl hava koşullarının elverişli seyretmesiyle birlikte meyve kalitesinde ve verimde büyük bir artış beklenirken, tarlalarda çalıştırılacak sezonluk işçi temin edilemiyor.

GÜNLÜK 2700 LİRA VERİLİYOR

Artı49'da yer alan habere göre; üreticiler, hasat dönemini kurtarabilmek adına çalışma şartlarını oldukça cazip hale getirmiş durumda. Sezonluk işçilere günlük 43 ila 51 Euro (yaklaşık 2300 ve 2.740 lira) arasında değişen yevmiyeler teklif ediliyor.

Maddi olanakların yanı sıra işçilerin konaklama masrafları ile günde üç öğün yemek ihtiyaçları da tamamen işverenler tarafından karşılanıyor. Bazı tarım işletmeleri ise teşvik amacıyla toplanan her kilogram ahududu için işçilere ekstra 1 Euro prim ödemeyi taahhüt ediyor.

"ÇALIŞMAK İSTEYEN YOK"

Bölgedeki ahududu üreticilerinden Ivana Petrovic, tarlalarda bu yıl yüksek rekolte olduğunu belirterek, ortalama bir işçinin günde rahatlıkla 25 kasa ürün toplayabileceğini ifade etti. Petrovic, sundukları imkanlara rağmen çalışacak eleman bulamadıklarını ve işçi eksikliğinden dolayı yaklaşık 1.000 kilogram ahududunun dalında çürüyebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Üreticiler sadece toplama işçisi değil, toplanan ürünlerin lojistiğini sağlayacak sürücü bulmakta da zorlanıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLARI İÇİN ÇALIŞMA ŞARTLARI

Sırbistan’daki bu iş fırsatlarından yararlanmak isteyen Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının uyması gereken yasal prosedürler bulunuyor. Ülkede 90 günden fazla kalmayı planlayan yabancı işçilerin; D tipi vizeye, geçerli bir pasaporta, birleşik oturma ve çalışma iznine sahip olması gerekiyor.

Çalışma izni başvuruları, başkent Belgrad’da bulunan İş Piyasası Bürosu’na şahsen veya posta yoluyla iletilebiliyor. İlgili büronun başvuruları ortalama iki gün içinde sonuçlandırdığı belirtildi.