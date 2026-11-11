Bir dönemin sevilen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Burak Hakkı, oyunculuğun yanı sıra çiftçilikle de ilgileniyor. 'Kaybolan Yıllar', 'Dudaktan Kalbe', 'Yer Gök Aşk' ve 'Gurbet Kadın' gibi yapımlarda rol alan Hakkı, İstanbul'daki yaşamını geride bırakarak Çanakkale'ye yerleşti. Son olarak TRT'nin tabii platformunda yayınlanan 'Sumud' filminde izleyici karşısına çıkan oyuncu, bir yandan da ceviz üretimini sürdürüyor.

OĞLUNUN DOĞUMUNDAN BU YANA ARAZİSİ VAR

Burak Hakkı, 2008 yılında oğlunun doğumundan bu yana arazi sahibi olduğunu ve çiftçilikle ilgilendiğini açıklamıştı. Chandler ve Fernor cinsi yaklaşık 800 ila 1000 ceviz ağacı yetiştiren oyuncu, tarımsal faaliyetlerini profesyonel yöntemlerle sürdürüyor.

Bir firmadan aldığı destekle üretim sürecini kolaylaştıran Hakkı, iş gücü ihtiyacını yönetebilmek için arazisine hava istasyonu da kurdu.

CHANDLER CEVİZİN ÖZELLİĞİ NE?

Burak Hakkı'nın üretiminde ağırlık verdiği Chandler cinsi ceviz, ince kabuğu ve kaliteli iç yapısıyla biliniyor. Ancak bu türün geç çatlama özelliği bulunuyor. Cevizler, kabukları çatlamadan hasat edilmiyor.

Ağaç başına alınan ürün miktarının değişebildiğini belirten Hakkı, bir ağacın 5-6 kilogram, bazılarının 20-25 kilogram ceviz verebildiğini, uygun koşullarda ve doğru bakımla bu miktarın 50 kilograma kadar çıkabildiğini ifade ediyor.

Oyuncu, arazisindeki 18 yıllık ağaçların oğlu ile yaşıt olduğunu da anlatıyor.

KİLOSU 480 LİRADAN SATIYOR

2026 yılı üretimi cevizlerin organik gübreyle yetiştirildiğini ve tamamen kurutulduğunu belirten Hakkı, ürünlerini açık renkli, ince kabuklu ve ekstra kalite olarak tanımlıyor.

Cevizin kilogram fiyatını 480 lira olarak belirleyen oyuncu, 5 kilogramlık paketi 2 bin 400 liradan, 10 kilogramlık paketi 4 bin 800 liradan, 25 kilogramlık paketi ise 12 bin liradan satışa sunuyor.

10 TONA YAKIN TALEP GELDİ

Sosyal medya hesabını adeta kendi satış mağazasına dönüştüren Burak Hakkı, siparişlerle de bizzat ilgileniyor. Cevizlerini koli koli müşterilerine gönderen ve takipçilerinden gelen geri dönüşleri paylaşan oyuncu, yaklaşık 10 tona ulaşan talep nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlandığını duyurdu.

2027'DE YENİ DİZİYLE EKRANA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Çiftçilik faaliyetlerinin yanı sıra oyunculuk kariyerini de sürdüren Burak Hakkı, 2027 yılında yayınlanması planlanan 'Espiyonaj' adlı dizi için hazırlık yapıyor. Proje seçiminde karakterden çok hikâyenin ve yapımın izleyicide yaratacağı etkiye odaklandığını belirten oyuncu, "Ben proje seçiyorum, karaktere bakmıyorum. İzleyici tarafından beğenilip beğenilmeyeceğine genel olarak bakarım" sözleriyle yaklaşımını anlatıyor.