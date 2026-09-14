Kanal D’de yayınlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada, anne olmak için gün sayıyor. Haziran 2025’te İhsan Çilsal ile evlenen ve birinci evlilik yıl dönümlerinde bebek müjdesini paylaşan oyuncu, doktorunun tavsiyesi üzerine pilatese başladı.
DOĞUMA HAZIRLIK İÇİN PİLATES YAPIYOR
Hamilelik sürecini kontrollü bir şekilde geçiren Almila Ada, doktorunun önerisiyle pilates yapmaya başladı. Özel hocası eşliğinde çalışmalarını sürdüren oyuncunun, egzersizlerini doğuma hazırlık amacıyla gerçekleştirdiği öğrenildi.
BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR
Karnı artık iyice belirginleşen Almila Ada, hamileliğinin ilerleyen döneminde anne olma heyecanını daha yoğun yaşıyor. Oyuncunun, bebeğini kucağına alacağı günü büyük bir heyecanla beklediği belirtildi.
Almila Ada ile İhsan Çilsal, yaklaşık altı yıllık birlikteliklerinin ardından Haziran 2025’te nikâh masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinin birinci yılında ise bebek beklediklerini duyurmuştu.
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