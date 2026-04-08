Çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Orhan’da ekipten sürpriz bir ayrılık geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2019’dan beri Kuruluş Osman döneminden tanınan Boran Alp rolüyle izleyiciye sevdirilen Yiğit Uçan, dizideki macerasına son verecek.

İKİNCİ SEZON HENÜZ NET DEĞİL

Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey olarak başrolü üstlendiği dizide, Yiğit Uçan’ın karakteri Boran Alp’in ayrılığı şimdiden gündemde. Dizinin ikinci sezon onayı henüz netleşmese de bu flaş ayrılık, hayranlar arasında şaşkınlık yarattı. Yapım ekibi konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacak.







Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstleneceği Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet ve Cihan Ünal'ın yanı sıra Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.