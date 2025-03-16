Türk sinemasının efsane yapımlarıyla tanınan oyuncu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti.
'DAVACI' VE 'POSTACI' İLE ADINI DUYURMUŞTU
Gülhan özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle gönülleri fethetmişti.
Usta oyuncunun ölüm haberini, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Vakıftan gelen açıklamada "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
"YARIM ASIRLIK EŞİMİ KAYBETTİM"
Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan da acı haberi paylaştı. Ahmet Gülhan, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" dedi.