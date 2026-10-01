Nev adıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyor. 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki sanatçının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgi geldi. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre şarkıcı, dört gün önce yoğun bakımdan çıktı ancak tedavisi devam ediyor.

KARACİĞER NAKLİ BEKLİYOR

Nev'in tedavisinde yeni aşamaya geçildiği ve şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi.

Sanatçının menajeri İlker Ercan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor” dedi.

Nev'in hastanedeki tedavisi sürerken, nakil süreci için sağlık durumunun uygun seviyeye gelmesi bekleniyor.