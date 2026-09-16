Yeni sezonun başlamasıyla birlikte televizyon kanallarının yayın akışlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun da bu değişiklikten nasibini aldı. Hafta içi iki ya da üç gün ekrana gelen yarışmanın Perşembe günkü yayın akışından çıkarıldığı görüldü.

YARIŞMANIN YERİNE YENİ DİZİ GELİYOR

Var Mısın Yok Musun’un yerine Perşembe akşamı Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı yeni dizi Güneşin Doğduğu Yer ekrana gelecek.

Böylece yarışma programının yayın günlerinde yeni sezonla birlikte değişikliğe gidilmiş oldu.

YENİ SEZONDA ARA VERDİ

Hafta içinde farklı günlerde izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun’un bu haftalık yayın akışından çıkarılması programın yeni sezonda yayına ara verdiği şeklinde yorumlandı.

Programın ilerleyen haftalarda yeniden yayın akışına dahil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.