Arabesk müziği sanatçısı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, Sarıyer Baltalimanı’nda bulunan yalıda bir komşusuyla tartıştı. Tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmazken, iki tarafın harareti tartışması başka bir komşusu tarafından kayda alındı.

Görüntülerde, olaya müdahale etmeye çalışan bir kişinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, ancak Sevim Emre’nin bu kişiye de sert şekilde karşılık verdiği görüldü. Emre’nin, araya giren kişiye “Git buradan!” diyerek fiziksel temasta bulunduğu anlar da kayıtlarda yer aldı.

Emre ve Gencebay çiftinin uzun süredir yaşadığı Baltalimanı’ndaki yalı dairesi, yılın başında satış iddialarıyla gündeme gelmişti. Emre ise bu iddiaları yaptığı bir açıklamayla reddetmişti.