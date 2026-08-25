YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün YENİ Parti'ye üye olduğunu açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin değerlerine ömrünü adamış, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Dr. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü’nün Yeni Parti üyeliğini birlikte yapmak büyük gurur. Tarihimizden aldığımız miras ve değerlerimiz yeni yolumuzu aydınlatacak. Hep birlikte daha güçlü şekilde iktidara yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.