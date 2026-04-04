Aile Dayanışma Ağı (ADA) İBB davasındaki tahliyelerden sonra ilk kez toplandı. 30’ncu buluşma Saraçhane’de yapıldı. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, “Evet, bugün tahliye edilenler için sevindik; ama sevincimiz buruk. Çünkü içeride haksız yere tutulmaya devam edilen herkes için öfkemiz aynıdır. Suçsuz yere bir insanın bir gün, hatta bir saat bile özgürlüğünden mahrum bırakılması büyük bir vebaldir” dedi.

SAHİPSİZ KALDI

Dilek İmamoğlu ayrıca, “İnsanın sadece bir ailenin parçası olduğu için böylesi ağır bir muameleyle karşı karşıya bırakılması kabul edilemez. Davaların canlı yayınlanmasını istedik. Her şeyin şeffaf olmasını istedik; ama herkesin kulağı sağır kaldı. Sesimizi duyan yok. Neredesiniz? Adalet için birlikte durmanın tam vakti bu değilse, ne zaman? Adaletin hukukun temeli olacağı günleri yaşayana kadar mücadelemiz devam edecek” şeklinde konuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün eşi ve avukatı Sinem Keleş Akgün, sözlerine, “Bugün buraya sadece bir eş olarak değil, aynı zamanda bu dosyadaki hukuksuzlukları ilk andan itibaren deneyimleyen bir avukat olarak geldim” sözleriyle başladı. Keleş, iddianamenin artık sahipsiz kaldığını belirtti. Daha sonra sözü Bayrampaşa Belediyesi operasyonu kapsamında tutuklanan Ahmet Tufan’ın ablası Nergis Tufan aldı. “Adaletsizliğin ağırlığını paylaşmak için konuşuyorum” dedi.

Kumpasa direnişin iki kahramanı

19 Mart 2025’te eşi Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, 23 Mart’ta tutuklandı. Ardından İBB’ye yönelik operasyonların ikinci dalgası kapsamında kardeşi Cevat Kaya tutuklandı. 5 Kasım’da oğlu Selim İmamoğlu ve Kayınpederi Hasan İmamoğlu, ifade verdi.

Bu yılın şubat ayında ise öteki kardeşi Ali Kaya uyuşturucu gerekçesiyle tutuklandı. Bu arada, oğlu ve kayınpederine yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kendisinin pasaportu da iptal edildi. Dilek İmamoğlu, bütün bunları yaşarken onun öncülüğünde İBB operasyonlarında tutuklananların yakınlarının oluşturduğu Aile Dayanışma Ağı’nı (ADA) kurdu.

Her cuma Saraçhane’de toplanan ADA, özgürlük çağrısı yapıyor. Öte yandan da Dilek İmamoğlu, CHP’nin İstanbul’daki bütün Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingelerine katıldı.

İSTİKLALİN MİMARLARI

2527 YIL HAPİS...

Dilek İmamoğlu’nun eşi Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 460 yıl, oğlu Selim İmamoğlu’na, kayınpederi Hasan ve ağabeyi Cevat Kaya’ya ise 15 yıla kadar hapis isteniyor. Kardeşi Ali Kaya için de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yeni iddianame hazırlandı ve 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dilek İmamoğlu, sadece siyasi kimliğiyle değil; akademik kariyeri, eğitim çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerindeki etkin rolüyle de dikkat çekiyor. İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Sosyal sorumluluk dersleri veren İmamoğlu, kadın hakları, engelli hakları ve çocuk eğitimi gibi alanlarda yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alıyor. Dilek İmamoğlu, Cam Işığı Kesemez adlı bir kitap da yazdı.

2 tanığın ifadesiyle 30 yıl isteniyor

Dilek İmamoğlu’nun İBB davasından tutuklu kardeşi Ali Kaya hakkında yeni bir iddianeme düzenlendi. Suç iddiası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama. Ali Kaya’nın uyuşturucu testi negatifti.

30 yıla kadar hapsi istenen Ali Kaya’nın iddianamesi sadece iki tanık beyanından oluşuyor. Yasemin Yürük ve Hanife Ceyda Kaya’nın beyanları delil kabul edildi.

Yasemin Yürük, pişmanlık ifadesinde 15 bin dolar karşılığında Ali Kaya ile görüştüğünü iddia etse de Kaya, Yürük’ü hiç görmediğini belirtti. İddianamedeki diğer beyan da Hanife Ceyda Kaya’nın. İddiaya göre Yürük fantezi isteklerini karşılayamayınca Ceyda’yı tanıştırdı. bu kadınları tanımam Ali Kaya, ekonomik durumu itibarıyla bir cinsel birliktelik için 15.000 Dolar ödemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Ticaret ve insanlık onurunun zedelenmeye çalışıldığını belirten Kaya, kadınları tanımadığını, Bodrum’a sadece tatil ve iş amacıyla gittiğini, söz konusu kişiyle hiçbir teması olmadığını beyan etti.