Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren oyundaki üstünlüğünü hissettiren Filenin Sultanları; hücumdaki yüksek yüzdeli oyunu ve geçit vermeyen dirençli savunmasıyla rakibinin tüm hamlelerini boşa çıkardı.

Maçın son sayısıyla birlikte parkede adeta bir coşku fırtınası koptu. Şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan milli voleybolcularımız, duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Voleybolda Dünyanın Bir Numarası Türkiye!

Milletler Ligi maratonu boyunca sergilediği üstün performansla zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, elde ettiği bu görkemli şampiyonlukla tüm Türkiye'yi gurura boğdu.

Parkede destan yazan ay-yıldızlılar, bu unvanla birlikte voleybol branşında dünyanın bir numarası olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kabul ettirdi.