Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek ile tanınan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, geçtiğimiz haftalarda Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi hedef almasıyla tepkilere neden olmuştu.



Vali Çiçekli’yi taytla bisiklet sürdüğü için “Asma yaprağı da gönderin’’ diye eleştirip TBMM’de gündeme getiren ve görevden alınmasına yol açan Alp, YENİ Parti için de suçlamalarda bulundu.





YAKIŞIKSIZ İFADELERLE SUÇLADI, TEPKİ TOPLADI



Alp, Özel liderliğinde kurulan parti için yaptığı paylaşımla tepki topladı: İşte Alp'in tartışmalı paylaşımı:



"Dünya siyasi tarihinin en ilginç partisi kuruluyor; 24 saat içerisinde yaşananlar Yeni Partinin geleceği hakkında ibret verici ipuçları ile dolu.

Partiyi ilan etmek için merkür retrosunun bitmesini beklediler, retro bitince önce cuma namazına sonra kulübe gidiyorlar. Böylelikle altı ok gömleğini çıkarıp trolcülük,astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler.

Pavyon kapısında ele geçirmeye çalıştıkları partide yok hükmünde sayılınca kulüplerde kendilerine yeni bir parti kurmuş oluyorlar"