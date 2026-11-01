Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış gecesinde bu kez ödül törenindeki bir an konuşuldu. Şevket Çoruh, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü vermek üzere sahneye çıktığında sunuculardan Pınar Altuğ’un elini sıkmadı. Çoruh’un konuşmasında yaptığı gönderme ve sonrasında yaşanan diyalog da geceye damga vurdu.

PINAR ALTUĞ’UN ELİNİ SIKMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh, “Bir Anne Hakkında” filminin küçük oyuncusu Duygu Köse’ye En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü takdim etmek üzere sahneye çıktı. Bu sırada sunuculardan Pınar Altuğ’un elini sıkmayan oyuncuya Altuğ’dan sitem geldi. Çoruh ise ünlü sunucuya sarılarak durumu telafi etmeye çalıştı.

TAMER KARADAĞLI’YA GÖNDERME YAPTI

Çoruh, konuşması sırasında “Burada önemli konuşma yapan bazı arkadaşlarımızı müdür yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler, 2021’deki Altın Portakal Ödül Töreni’nde Nihal Yalçın’la yaşadığı gerginlikle gündeme gelen ve 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı’ya gönderme olarak yorumlandı.

EMRE KINAY’DAN DİKKAT ÇEKEN ESPRİ

Yaşananların ardından Emre Kınay, Pınar Altuğ’a dönerek “Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını” diye espri yaptı. Şevket Çoruh ise bu sözlere “İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim” yanıtını verdi.