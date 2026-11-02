Oyuncu Şevket Çoruh, tiyatro sahnesi Baba Sahne’yi kurma sürecinde yaşadığı ekonomik zorlukları ve bu dönemde kendisine destek olan isimleri anlattı. Hayatında en çok borç aldığı kişinin usta sanatçı Müjdat Gezen olduğunu söyleyen Çoruh, aldığı borçların tamamını ödediğini ancak Gezen’in kendisi için yaptıklarını unutamadığını ifade etti.

“HAYATIMDA EN ÇOK BORÇ ALDIĞIM İNSAN MÜJDAT GEZEN”

Baba Sahne’nin kuruluş aşamasında maddi açıdan zorlandığını belirten Çoruh, ihtiyaç duyduğu dönemlerde sık sık Müjdat Gezen’i aradığını söyledi. Ustasının kendisini hiçbir zaman geri çevirmediğini anlatan oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Hayatımda en çok borç aldığım insan Müjdat Gezen'dir! Hepsini de ödedim ama aldığım borcun haddi hesabı yoktur. Baba Sahne'nin inşaatını yaparken sürekli onu arardım. 'Yavrum, ne kadar lazım?' diye sorardı.”

BANKA KREDİLERİNİ ÖDEYEMEDİKLERİ DÖNEMDE DESTEK OLDU

Baba Sahne’nin açılmasında Müjdat Gezen’in büyük katkısı olduğunu vurgulayan Çoruh, banka kredilerini ödemekte zorlandıkları dönemde de ustasının kendilerine yardım ettiğini anlattı.

Gezen’in desteğini unutamadığını belirten oyuncu, “Baba Sahne açılabildiyse bunda Müjdat Gezen'in çok büyük payı var. Banka kredilerini ödeyemediğimiz zaman kapımızı çalıp para yollayan adamdır” dedi.

EVİNDEKİ TABLOLARI BİLE SATMIŞ

Müjdat Gezen’in kendisine nasıl kaynak bulduğunu merak ettiğini söyleyen Çoruh, ustasının yardım edebilmek için evindeki tabloları sattığını öğrendiğini anlattı.

Çoruh, “'Hocam, çalışmıyorsun etmiyorsun, bu paraları nereden bulup yolluyorsun?' diye sorardık. 'Boş ver' deyip evinin duvarındaki tabloları satan adamdı Müjdat Gezen. Ona olan vefa borcumu ödeyemem” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçıya duyduğu minnettarlığı dile getiren Çoruh, hayatında başına gelen en iyi 10 şey arasında Müjdat Gezen’in de bulunduğunu belirtti. Oyuncu, Savaş Dinçel ve Mustafa Alabora’yı da kendisi için önemli isimler arasında saydı.