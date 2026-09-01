İstanbul'da oyuncu İlker Ayrık'nın çiftliğinde gerçekleşen nişan töreni, sanat ve tiyatro camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun kızı Gülenay Çoruh, erkek arkadaşı Batuhan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Törende öne çıkan isimlerden biri de usta tiyatrocu ve gazeteci Müjdat Gezen oldu. Gezen, gence çiftin nişan yüzüklerini taktı.

"ANAHTARLIĞIN ARDINDAN GELEN SÜPRİZ"

Törenin en çok konuşulan anı, Şevket Çoruh'nın kızına verdiği hediye oldu. Geleneksel takı merasimlerinin dışına çıkan Çoruh, önce kızı ve damadının boynuna birer anahtarlık taktı.

Davetlilerin ve gence çiftin şaşkınlık yaşamasının ardından sahnedeki perde açıldı. Kendisi de bilinen bir motosiklet tutkunu olan Çoruh, kızına son model bir motosiklet hediye etti.

Sürpriz hediye, alandakilerden büyük alkış topladı.