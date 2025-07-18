Aydın’da yaşanan vahşet yürekleri sızlattı. Bir şahıs, sevmek için yanına yaklaştığı kedinin kuyruğunu keserek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, kent merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir kedinin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, ilk bakışta hayvanı sevmek istiyor gibi davrandı. Ancak bir anda elindeki kesici aletle kedinin kuyruğunu keserek yerden aldı ve hızla uzaklaştı.
Kuyruğu kesilen kedi acı içinde kaçarken, çevredekiler durumu fark ederek polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan emniyet ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.