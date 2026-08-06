İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın kamuoyu ile paylaşılan metnine işaret ederek, “Burada tarif edilen ikinci cumhuriyettir. Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir. Bir de yasanın altına imza atarken gururla poz veriyorlar. Siz Lozan’a değil Sevr’e imza atıyorsunuz” dedi. Dervişoğlu, “Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini kabul etmeyeceğiz. Ya ampullü rozet, ya çelik kelepçe şantajına boyun eğmeyeceğiz. diye konuştu. Dervişoğlu şunları söyledi:

“Kalkışma süreci tam olarak karşımızdadır. Bu, Cumhuriyeti 100 yıllık reklam arası görenlerle, 100 yıllık zulüm diye tarif edenlerin ortak metnidir. Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir. Bir devletin sonunu getirip, yeni bir devletin kapısını aralayan bir bakış açısının sonucudur.”

İMRALI’YA TESLİM

“Milletvekillerinin bilmediği bir metni, İmralı nasıl bilmektedir? Önlerine bir kâğıt konuyor. Neyin altına imza attıklarını bile bilmiyorlar. Millet iradesini size emanet etti. O emanet namustur. Siz, nasıl olur da o kutlu emaneti gidip başkalarına kiraya verirsiniz? Siz, milletin size emanet ettiği iradeyi de başkasına teslim ediyorsunuz. Peki kime ediyorsunuz? Erdoğan’a mı? Hayır, ona bile değil! İmralı’ya teslim ediyorsunuz, İmralı’ya!”

“PKK yalnızca Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlardan ibaret değildir. Suriye’de, Irak’ta ve İran’da farklı isimlerle örgütlenmiş bölgesel bir tehdittir. Bölgedeki örgütsel kapasite hareket hâlindeyken, yalnızca Türkiye’deki bir görüntüye bakarak, örgütün tasfiye edildiğini nasıl söyleyebilirsiniz? Devlet aklı, iktidarın seçim kazanmak için çalıştırdığı reklam ajansı değildir.”

PARTİLİ FENALAŞTI

İYİ Parti Grup Toplantısı’nı izleyen bir kişi, konuşma sırasında rahatsızlandı. İlk müdahalesi Turhan Çömez tarafından yapıldı, daha sonra sağlık ekiplerince revire götürüldü.

İYİ PARTİ MECLİS’E BAŞVURU YAPTI: TEKLİFİ GERİ GÖNDERİN

İYİ Parti, yasa teklifinin Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğunu savunarak TBMM Başkanlığı’nın kanun teklifini yasama sürecine dahil etmeden sahiplerine geri göndermesi gerektiğini belirtti. Dilekçede “Gazi Meclis; aziz milletimize, şanlı tarihimize, kahraman ecdadımıza ve devletimizin kurucu değerlerine yönelik her türlü alçak teşebbüse girişmiş olan hain bir terör yapılanmasının, yasama faaliyeti adı altında meşrulaştırılacağı bir zemin değildir, olmamalıdır” denildi.