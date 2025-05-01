Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin, cesur kıyafetleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Lüks tatilleriyle de dikkat çeken Şahin bu kez ablası Ceyda Şahin ile gündeme geldi.

Ceyda Şahin juri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği moda yarışması 'İşte Benim Stilim'e katıldı.

Öykü Serter'in "Bir podyum geçmişin var mı?" diye sorması üzerine konuşmaya başlayan Ceyda Şahin "Benim yok ama kardeşimin var" diyerek ünlü manken Şevval Şahin'in ablası olduğunu açıkladı.

Kardeşiyle olan benzerliğiyle dikkat çeken Ceyda'ya "İkizi gibi", "Sen daha küçük duruyorsun" gibi yorumlar yapıldı.