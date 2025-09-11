İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Cevdet Paşa Caddesi'nde ön camında "Resmi hizmete mahsustur" yazılı belge bulunan araca ait sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın sürücüsünün ardından ruhsat sahibine yönelik de çalışma yaptı.

Araç sahibi Burak Ateş'e idari para cezası uygulayan ekipler, bu kişiye ait iki farklı aracın ön camında da "Resmi hizmete mahsustur" yazan evrak ve "Polis olay yeri haberleri gazetesi araç tanıtım kartı" ibareli kartlar buldu.

Burak Ateş hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis daha önce de sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki aracın sürücüsü M.A'ya, idari para cezası ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem uygulamıştı.