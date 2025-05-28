Dünya Güzeli yarışması Miss World'de İngiltere'yi temsil eden Milla Magee'den bomba açıklamalar gelmişti.

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen'in Türkiye'yi temsil ettiği yarışmaya dair Milla Magee olay suçlamalarda bulunmuştu.

24 yaşındaki Milla Magee "Fark yaratmak için oraya gittim ama gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldık. Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir fahişe gibi hissediyorsun" demişti.

Milla Magee, zengin erkek sponsorların önünde teşhir edildikten sonra yarışmadan çekilmeye karar verdiğini belirterek, 7/24 makyaj yapmaları ve kahvaltı dâhil tüm gün balo elbisesi giymelerinin istendiğini dile getirmişti.

"DAHA FAZLA DAYANAMADIM"

Milla Magee, gösteriye yatırdıkları para karşılığında orta yaşlı erkekleri eğlendirmek zorunda olduklarının söylenmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"6 kişilik her masada iki kız vardı. Bizden, onlara teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum. Buraya insanların eğlenmesi için gelmedim. Kendimi bir fahişe gibi hissettirdiler. Kendimi asla böyle bir durumda bulacağımı beklemiyordum. Orada bu insanları memnun etmek ve performans gösteren maymunlar gibi oturmak için bulunuyorduk. Buna dayanamadım. Daha fazla dayanamadım. Miss World'ün değişmesi gerek."

Miss World Organizasyonu da Magee'nin iddialarına karşı medyaya photoshop'lanmamış görüntülerini servis etti.

"MISS WORLD FULL BİR PEKET"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şahin "Benim katıldığım zaman bu yoktu. Belki yeni bir sistem kurmuşlardır. Sponsorlarla oturmanın neresi kötü onu anlamadım? Miss World full bir paket. Sadece fiziğe bakılmıyor" dedi.