2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile 2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, yazın tadını Göcek'te çıkarıyor.
İki yakın arkadaş önceki gün Şevval Şahin'in geçen yazın tanıştığı iş insanı sevgilisi Burak Ateş'e ait lüks yatla koyları gezdi.
24 yaşındaki Şevval Şahin ile 27 yaşındaki Buse İskenderoğlu, yüzdükten sonra müzik eşliğinde dans ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Şahin ile İskenderoğlu'nun bir hayli keyifli olduğu görüldü.
MİLYONLUK MOTOSİKLET
Şevval Şahin geçen aylarda sevgilisi Burak Ateş'in hediyesiyle adeta havaya uçmuştu.
Ateş, Şahin için dünyaca ünlü markaya ait motosiklet satın alıp, evine göndermişti.
Motosikletin arkasına bir buket çiçek kondurmayı da ihmal etmeyen iş insanı, romantikliği ile dikkat çekti.
Burak Ateş