Şevval Sam bir radyo programına konuk oldu. Dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Sam'a "Bir daha evlenir misin?" sorusu yöneltildi.

"KİMSEYE İHTİYACIK YOK"

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile 1993-1999 yılları arasında evli kalan ve Taro Emir adında 28 yaşında oğlu olan sanatçı, "Hayır. Ben evliliğe kendi hayatımda karşıyım. Evlilik konseptine çok uygun bazı insanlar, bazı yapılar var. Benim hayatımda böyle bir hikâye test edildi, onaylanmadı. Artık olmaz. Bir kere evlendim. Dünya harikası bir oğlum var, o da 28 yaşında. Benim bu yaştan sonra ekonomik olarak kimseye ihtiyacım yok, kimsenin soyadına ihtiyacım yok, kimseye ispat edeceğim bir şey yok. Aynı eve geçersem de o aşk biter. Aşkın kendisi daha güzel" yanıtını verdi.

Şimdilerde reklamcı Cem Topçu ile aşk yaşayan sanatçı "Genelde sizinle aynı camiadan insanlarla mı ilişki yaşarsınız, karşınızdaki kişide aradığınız bir statü ya da özellik oluyor mu?" sorusu üzerine de şöyle konuştu:

"Öyle bir prototip yok. Bir sürü farklı parametre var. Bazen hayatınıza biri giriyor, ihtiyacınız olan bütün unsurları taşıyor. O ilişki sürecinde birtakım deneyimler yaşıyorsun, öğreniyorsun, değişip dönüşüyorsun. İnsanlar birbirlerinin hayatlarındaki misyonlarını tamamladığında vedalaşabiliyorlar. İnsan çok kompleks bir yapı. Defolu bir varlığız. Hayatımız bu yüzden tekâmül üzerine kurulu. Yani sürekli kendimizi geliştirmekle mükellefiz. Bilinç evrenimizi devam ettirmek zorundayız. Yaralarımızı sarmak zorundayız. Travmalarımızı iyileştirmek, karakterimizi oluşturmak zorundayız. İlişkilerin de aynen bunun gibi misyonları oluyor. ‘Daha çok şu tipler’ gibi kriterlerim yok."