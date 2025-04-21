'Kuzeyin Oğlu' lakaplı şarkıcı Volkan Konak, 30 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde sahne aldığı esnada fenalaşmış kalp krizi geçirince hayatını kaybetmişti.

Ani ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Konak'ın yaşama veda ettiği sahnede önceki akşam Şevval Sam konser verdi.

Duygusal anlar yaşayan Sam, yakın arkadaşı Volkan Konak hakkında "Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan'ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz" diye konuştu.

Saçlarını kısacık kestiren Sam, imaj değişikliğine dair şunları söyledi:

"Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadı. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor."