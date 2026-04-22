Otomobil uzmanları; sürüş keyfi, yakıt ekonomisi ve kullanım pratikliği gibi kriterleri baz alarak hazırladıkları rehberde, küçük segment araçların uzun yolculuklarda sunduğu avantajları ön plana çıkardı. Daily Express’te yayımlanan verilere göre, şehir otomobili olarak bilinen modellerin, seyahat maliyetlerini düşürme ve dar yollardaki manevra kabiliyeti açısından lüks segment araçlarla rekabet ettiği görüldü.

KİA PİCANTO MALİYET VE PRATİKLİKTE İLK SIRADA

Listenin zirvesine yerleşen Kia Picanto, yüksek yakıt tasarrufu ve uygun fiyatı ile öne çıktı. RAC uzmanları, aracın dar ve virajlı yollarda güçlü araçlardan daha fazla sürüş keyfi sunduğunu bildirdi. Park kolaylığı ve düşük işletme maliyetleri, modelin seyahatler için tercih edilmesindeki ana faktörler olarak saptandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MENZİL KRİTERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Listenin ikinci sırasında, seyahat için en iyi elektrikli otomobil olarak kabul edilen Mercedes-Benz CLA’nın elektrikli versiyonu yer aldı. Aracın tek şarjla yaklaşık 750 kilometrelik bir menzil sunması ve etkileyici şarj hızı, uzun mesafeli seyahatlerde elektrikli araç kullanımını kolaylaştıran temel unsurlar olarak değerlendirildi.

HİBRİT SEGMENTİNDE NİSSAN QASHQAİ ÖNE ÇIKTI

Üçüncü sırayı alan hibrit model Nissan Qashqai e-Power, fonksiyonel yapısıyla dikkat çekti. Modelin 504 litrelik bagaj hacmi, rakipleri olan Kia (255 litre) ve Mercedes (407 litre) modellerini geride bıraktı. Ayrıca Nissan Qashqai e-Power, 100 kilometrede 4,5 ile 5,2 litre arasındaki yakıt tüketimiyle verimlilik testlerinde Kia’yı geride bırakarak pratiklik ve ekonomiyi bir araya getirdi.